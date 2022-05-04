Какие алкогольные коктейли считаются опасными
Составлен топ-10 напитков, на которые следует обратить внимание.
Популярные алкогольные коктейли содержат большое количество сахара и калорий на стакан. Их употребление нанесет значительный удар по здоровью, пишет Eat this, not that.
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В список вошли 10 позиций. Издание варьировало их от вредных до самых вредных.
- Мятный джулеп. В его основе бурбон, вода, измельченный лед и свежая мята.
- Лонг-Айленд. На основе водки, джина, текилы и рома.
- Белый русский. В составе сливки, водка и кофейный ликер.
- "Смещение" (Mudslide). Состоит из водки, калуа, ирландского сливочного ликера и густых сливок. Иногда подается с шоколадным сиропом.
- Мохито. На одну порцию в 200 мл приходится около 26 г сахара.
- Май Тай. В основе ром.
- Маргарита. В основе текилы с ликером и соком лайма.
- Виски сауер. В составе кислый сок цитрусовых и подслащивающие компоненты.
- Замороженный Дайкири. Состоит из светлого рома, свежего сока лайма и сахарного сиропа Демерара.
- Пина Колада. На основе светлого рома с кокосовым молоком и ананасовым соком.
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Напомним, ранее ученые назвали идеальный завтрак, который продлевает жизнь на 10 лет.
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