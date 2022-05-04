Какие алкогольные коктейли считаются опасными

Составлен топ-10 напитков, на которые следует обратить внимание.

Популярные алкогольные коктейли содержат большое количество сахара и калорий на стакан. Их употребление нанесет значительный удар по здоровью, пишет Eat this, not that.

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В список вошли 10 позиций. Издание варьировало их от вредных до самых вредных.

Мятный джулеп. В его основе бурбон, вода, измельченный лед и свежая мята.

Лонг-Айленд. На основе водки, джина, текилы и рома.

Белый русский. В составе сливки, водка и кофейный ликер.

"Смещение" (Mudslide). Состоит из водки, калуа, ирландского сливочного ликера и густых сливок. Иногда подается с шоколадным сиропом.

Мохито. На одну порцию в 200 мл приходится около 26 г сахара.

Май Тай. В основе ром.

Маргарита. В основе текилы с ликером и соком лайма.

Виски сауер. В составе кислый сок цитрусовых и подслащивающие компоненты.

Замороженный Дайкири. Состоит из светлого рома, свежего сока лайма и сахарного сиропа Демерара.

Пина Колада. На основе светлого рома с кокосовым молоком и ананасовым соком.

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Напомним, ранее ученые назвали идеальный завтрак, который продлевает жизнь на 10 лет.

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