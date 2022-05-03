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"Тучные" люди могут умереть позже худых

Ученые учли не только массу тела, но и склонность к курению, социально-экономический статус, образование.
"Тучные" люди могут умереть позже худых
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Китайские исследователи провели наблюдения за тысячами людей. Им удалось выяснить, что пациенты старше 80 лет при индексе массы тела выше нормы умирают реже других, пишет nature.com.

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Показатели ИМТ позволяют определить соответствие нормы веса и роста. Люди с баллом 25 обладают избыточной массой, а те, у кого балл 30 – считаются страдающими от ожирения. Оптимальным называют ИМТ в 29 баллов для людей, которым от 80 лет. Это обусловлено в основном более низким риском смерти от не сосудистых причин, таких как рак или респираторные инфекции.

Даже те, у кого индекс массы тела считался ожирением, имели более низкий уровень смертности, чем те, у кого ИМТ был в диапазоне от 20 до 25. Не установлено, почему более высокий ИМТ имеет связь с низкой смертностью. Ученые предполагают, что этому могла способствовать более питательная диета.

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"Наши результаты, скорее всего, не могут быть экстраполированы на другие возрастные и этнические группы. Это исследование подчеркивает важность учета возраста при рассмотрении связи между ИМТ и смертностью или другими рисками для здоровья", - сказано в сообщении.

ИМТ полагается на массу тела, но риск болезней более связан с жировыми отложениями. Ученые хотят сосредоточиться на показателях жира в организме и его распределении.

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