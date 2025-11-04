Может ли обычная вода помочь нормализовать давление: мнение кардиологов

Однако ее оптимальное количество может варьироваться в зависимости от климата, нагрузки и индивидуальных особенностей, поэтому важно адаптировать водный баланс под собственные потребности.

| Автор: Соколенко Виктория

Ни для кого не секрет, что вода — один из ключевых факторов поддержания здоровья. Она регулирует температуру тела, обеспечивает доставку питательных веществ и кислорода к клеткам, смазывает суставы и выводит продукты обмена веществ. Эксперты издания Prevention выясниили, может ли употребление воды влиять на уровень артериального давления.

Кардиологи подтверждают: достаточная гидратация действительно помогает поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы и может способствовать стабилизации давления. При этом схожий эффект способны оказывать и некоторые другие напитки.

Обезвоживание — состояние, при котором организм теряет жидкости больше, чем получает. Оно может неожиданным образом отразиться на уровне давления. По словам кардиолога Иана дель Конде Поцци, при дефиците воды объем крови уменьшается, что на первых порах вызывает понижение давления. Однако затем организм вырабатывает гормоны, сужающие сосуды, — и давление снова повышается. Таким образом, недостаток жидкости способен спровоцировать как гипотонию, так и гипертонию.

Исследования показывают связь между низким потреблением воды и нарушением регуляции артериального давления, хотя для окончательных выводов нужны дополнительные данные. Так, работа, опубликованная в 2022 году в журнале Cureus, выявила: у людей с гипертонией часто наблюдается сниженный процент общего содержания воды в организме. Это указывает на возможную зависимость между уровнем гидратации и повышенным давлением.

Другое исследование, опубликованное в Frontiers in Public Health, показало, что у более чем 3000 взрослых жителей Китая риск гипертонии снижался по мере увеличения потребления обычной воды.

Ежедневная норма зависит от множества факторов — пола, физической активности и состояния здоровья. Национальная академия наук, инженерии и медицины США рекомендует мужчинам потреблять примерно 3,7 литра жидкости в сутки, а женщинам — около 2,7 литра.

При этом в расчет входит не только чистая вода, но и влага, получаемая из пищи и напитков: овощей, фруктов, супов, соков и т.д.

