Самые популярные вопросы на собеседовании: как подготовиться и получить желаемую работу

Хитрые вопросы встречаются почти всегда. Не ленитесь готовиться, думать, сосредотачиваться на позитиве. Тогда каждый ответ станет полной картиной, а не мазком.

| Автор: Соколенко Виктория

Многие думают, зачем готовиться к собеседованию. Так как, в принципе, цель в трудоустройстве у обоих благородная. Потому, разговор будет приятным. И диалоги могут быть легкие. Но, в них есть определенный скрытый смысл, к которому нужно подходить глубоко. Bigmir.net нашел 5 самых невинных и хитрых ситуаций одновременно.

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Рассказ о себе/описание себя

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В таком случае может быть ловушка, в которой стоит учесть следующее:

Это не призыв к вам о хвастовстве на разных уровнях. Чрезмерная крутость может посчитаться высокомерием. Оно никому не нужно.

Интервьюера интересует профессиональная жизнь. Успехи собачки или родственников – не нужны.

Клише по типу командного игрока - раритетное прошлое. Они уже давно потеряли какую-либо смысловую нагрузку. Это лишь заполнение пустоты в пространстве.

По сути, хоть постановка вопроса звучит как "Расскажите о себе", по ту сторону хотят услышать конструктив, чем вы уникальны для этой работы.

Недостатки

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Если спрашивают о достоинствах, это считается сигналом, что можно себя хвалить. Но музыка играет недолго, потому далее – недостатки. Когда осторожности не хватает, ответ может все выставить в негативе. Ондолжен строиться на том, что вы мечтаете усовершенствовать, а не на том, что у вас с порога плохое. Пример: разговоры в красивых лучах – не ваше, но вы проходите ораторские курсы.

Увольнение с прошлой работы

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Тут важна дипломатичность. Не могли терпеть руководителя? Всегда есть 2 стороны медали. Мало платят? Может показаться, что вам важны только деньги, а работа на втором месте. Работа вне должностных обязанностей? Тогда, вы не командный игрок.

Причины вашего увольнения, безусловно, имеют обоснование. Но правда в лоб – тут не друг, по мнению специалистов. Лучше всего будет рассказать, как предыдущая должность помогла вам добиться определенных высот.

Трудная ситуация

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В любой деятельности бывают неудобные/трудные и даже опасные ситуации. То, как вы из них вышли, говорит многое. Выгоднее всего будет рассказать о ситуации, которая не была вашей прямой помаркой. Расскажите о том, как вы смогли решить патовую ситуацию. Это покажет важные навыки.

Работа именно тут

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Может существовать столько причин, что не хватит пальцев для перечисления для работы именно здесь и сейчас. Сюда относятся развитие, имидж работодателя, сам заработок. Но не следует говорить лишь о деньгах и престиже. При ответе на этот вопрос представьте себя на месте другой стороны в кресле напротив. Что бы вы тогда хотели услышать?

Хорошо изучите информацию о своей компании и по факту при ответе расскажите о тех ее замечательных проектах, которые вдохновляют. Обсудите свой будущий вклад, когда вас примут в коллектив.

Напомним, ранее мы писали о том, какие самые востребованные профессии в 2024 году в Украине.

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