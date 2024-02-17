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ТОП-5 новых гаджетов, которые улучшат вашу жизнь
Человечество шагает в одну ногу с технологическим прогрессом. И от этого у нас есть некая зависимость. Но в ней есть положительная сторона – гаджеты облегчают наши бытовые и рабочие задачи. Bigmir.net собрал подборку, которая прямо подтверждает эти слова. Спойлер – тут будут фактажи и анонсы.
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Apple Vision Pro
Гарнитура смешанной реальности, которая погружает нас в совершенно новый уровень познания контента. Техногигант позиционирует свой продукт как такой, который заменит ПК и смартфоны. Правда, у него все же больше офисная направленность. Любители порно не посмотрят пикантные видео, так как картинка будет плоской. Но в целом, по заявлениям Apple, на гарнитуру есть более 1000 приложений. Неоднозначно, непривычно и даже дорого. Но пока, это самая главная инновация рынка. Компания позаботилась о наличии достаточного количества фильмов и игр в требуемом расширении.
Самый большой минус - Vision Pro ломать не стоит. Ибо цена будет куда неприятнее, чем при фактическом приобретении. Лучше ждать гарнитуру в больших магазинах.
Павербанки нового уровня
Хороший пример есть у Philips. Он примечателен быстрой зарядкой мощностью на 140 Вт. Полный рекорд на сегодня. Полностью зарядиться с 0 можно за 20 минут.
Тренд 2024 года – умные кольца
На выставке CES 2024 мир увидел массу новых гаджетов. Однако, большая ставка среди них идет на умные кольца. Они измеряют ряд показателей, вплоть до месячных циклов. Подборка перспективных вариантов и анонса такого устройства от Samsung тут и тут.
Прием звонков на руку
От стартапа Humane вышел необычный девайс AI Pin. Одна из его визитных карточек – прием звонка на руку. Единственное, он ориентирован больше на заграничный рынок. Но теплятся надежды, что AI Pin доберется и до Украины.
Искусственный интеллект в смартфонах
Безусловно, сейчас на слуху серия смартфонов Samsung Galaxy S24. Ее большой плюс в ряде позитивных оценок от пользователей, пускай еще пока немногочисленных. Еще, в фишках искусственного интеллекта. Мечтали переводить речь собеседников во время звонков - легко! Среди прочих плюсов, эксклюзивные цвета и топовая внутрення начинка.
Напомним, ранее мы писали о том, что названы смарт-часы с самым точным шагомером.
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