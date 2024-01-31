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Смартфоны Х: к выходу готовятся прорывные гаджеты

Новый чип сравним с продуктивностью iPhone 15 Pro.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Смартфоны Х: к выходу готовятся прорывные гаджеты
Иллюстративное изображение / Getty Images

К выходу готовятся флагманские смартфоны с процессором Snapdragon 8 Gen 4. Он примерно на 46% быстрее, чем предшественники, сообщает Digital Chat Station.

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Дополнительная интрига устройства – двойной выгнутый экран. Тактовая частота упомянутого процессора испытывалась на уровне 4,00 ГГц. Хоть подробностей об энергопотреблении нет, уже текущие данные указывают на значительные достижения.

Среди вероятных брендов-кандидатов на использование компонента – Samsung и Xiaomi.

Напомним, ранее мы писали о том, что Samsung собирается выпустить смартфоны необычной формы. 

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