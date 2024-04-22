Неожиданно: фамилия человека влияет на оценки в школе и универе

Эксперты изучили более 31 млн записей об оценках своего университета за период 2014 – 2022 годов. В выборку вошли более 850 тыс работ от 140 тыс студентов. Проверку проводила 21 тыс преподавателей.

| Автор: Соколенко Виктория

Успехи школьников и студентов зависимы от многих факторов. Однако, при стремлении получать знания появляются неожиданные обстоятельства. Ученые к таковым отнесли фамилию, сообщает papers.ssrn.com.

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По словам представителя Мичиганского университета, влияет то, как преподаватель проверяет работы. Это обычно происходит в алфавитном порядке. Исследование продемонстрировало, что те, у кого фамилии идут на первые 4 буквы алфавита, получали баллы выше при алфавитной проверке, а не в рандомном порядке. Разница была не сильной – 0,3 при шкале из 100.

Учащиеся с фамилиями из последних букв алфавита получали отметки ниже на 0,3 балла при алфавитном порядке проверки. Тут разрыв 0,6 балла. И он не связан с качеством работы. Эффект может просматриваться на фоне всего учебного курса, что впоследствии касается перспективы нахождения работы.

Простыми словами, преподаватель устает под конец проверки работ. Потому появляется так называемая "дискриминация". Специалисты рекомендуют прибегать к случайной очередности, а не алфавитной.

Напомним, ранее мы писали о том, что по мнению одного из украинских учителей, высшее образование в Украине должно стоить более 30 тыс долл.

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