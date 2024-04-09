Водительские права: как настроение влияет на их получение

Под анализ попали данные почти 90 тыс пациентов, родившихся в 1987 – 2000 годах. В выборке было около 2 тыс с расстройствами настроения.

| Автор: Соколенко Виктория

Ученые установили, что люди с расстройствами настроения по типу депрессии, биполярного расстройства, имеют на 30% меньше шансов получить водительские права. Кроме того, они чувствуют больший риск аварии, сообщает MedicalXpress.

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Из-за расстройства настроения нарушается внимание, память, моторика. Это влияет на получение прав. Данное исследование длилось несколько лет. Во время него специалисты нашли связь между таким фактором, данными про водительские права и ДТП в Нью-Джерси.

Людям не только реже доставались водительские права. Но у них были и выше показатели аварий. Как через 12, так и через 48 месяцев после получения лицензии. То есть, на 16% и 19% соответственно. Молодежь с расстройствами настроения еще чаще попадала в ДТП из-за неисправностей и алкогольного опьянения. Среди таких граждан довольно распространенные ночные происшествия. У них еще чаще забирали права, чем у одногодок без расстройств.

Напомним, ранее мы писали о том, как украинцам бесплатно получить консультацию психиатра.

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