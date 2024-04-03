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Длина более 41 м: найден пароход, который затонул больше 100 лет назад
Исследователи смогли найти останки парохода "Милуоки", который потерпел крушение в июле 1886 года. Все произошло в одном из "Великих озер" США после столкновения с другим судном. Об этом сообщается в Facebook.
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Пароход был длиной более 41 м. Части "Милуоки" удалось обнаружить благодаря технологии картографирования дна. Корабль лежал на глубине примерно в 110 м. На подтверждение того, что именно это "Милуоки", пришлось потратить несколько месяцев. Ведь нужны были качественные снимки. А в их получении помогла сборка специального транспортного средства с дистанционным управлением. Для идентификации парохода ученые полагались на старые газеты, которые рассказывали об аварии.
"Милуоки" был трехпалубным. В течение 18 лет он возил поселенцев и припасы на запад. Крушение произошло из-за ошибки капитанов при плохой видимости.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы показали морских "чудищ" со дна Антарктики.
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