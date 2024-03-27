В Черном море нашлись артефакты периода Османской империи

Сейчас ценности переданы в музей.

| Автор: Соколенко Виктория

В Турецкой бухте Керпе при подводных раскопках найдены древние артефакты – частицы амфор, керамика и им подобные компоненты. Исследователи считают, что они относятся к IV веку до нашей эры - XII веку нашей эры. Об этом сообщает Arkeonews.

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Работы в данном районе были первыми в своем роде. Керпе ранее была торговой точкой. Бухта располагается в Кандыри провинции Коджаэли, на побережье Черного моря. В переводе ее название означает "кувшин" либо "горшок". Тут в свое время был торговый порт.

Фото - İHA

Фото - İHA

Фото - İHA

Расстояние, куда отправились ученые – 80 м от берега и глубина 4 м. Археологические предметы разбросаны на площади примерно в 2 тыс квадратных м.

"Во время раскопок мы обнаружили много подводного культурного наследия - от остатков коммерческих амфор до краснолощеной керамики, светильников, фрагментов труб, различных ценностей, относящихся к периоду Османской империи. Также мы нашли остатки кораблей, которые затонули в результате аварий", - прокомментировал директор Археологического музея в Коджаэле Серкан Гедюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что найдено доказательство существования амазонок.

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