Украинцы показали морских "чудищ" со дна Антарктики

Изменение климата приводит к повышению температуры морской воды и ее окислению. В более кислой и теплой воде меняется физиология животных.

| Автор: Соколенко Виктория

На украинском научно-исследовательском ледоломе Ноосфера в Антарктике стартовало новое международное исследование. Наши и польские ученые вместе отобрали образцы морской фауны из дна Южного океана. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

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Для работ задействовали специальный придонный трал. Они проходили в протоке Пенола, на 3 разных глубинах. На расстоянии в 250 м находились губки, большие морские звезды и голотурии, которые еще называют морскими огурцами. На 200 м показывались средние морские звезды, улитки, большие многощетинные черви, офиуры. На 120 м удалось поймать разные виды иглокожих, колонии малоподвижных видов моховаток.

"Сейчас образцы хранятся на судне в специальных морозильных камерах. После доставки в лабораторию на "большой земле" ученые будут делать выделение и сиквенс (прочтение) генетического кода отобранных организмов и изучать, сколько металла есть в их минеральных скелетах", - говорится в сообщении.

Фото - НАНЦ Фото - НАНЦ Фото - НАНЦ Фото - НАНЦ Фото - НАНЦ Фото - НАНЦ

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские полярники нашли уникальное растение.

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