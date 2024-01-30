Удивительная красота: украинские полярники показали фото зеленого антарктического лета

Украинские полярники исследуют влияние климата на антарктическую растительность. Для этого ведется учет кустиков.

| Автор: Соколенко Виктория

В Антарктике наступило зеленое лето. Наши полярники со станции Академик Вернадский показали, каким ярким оно может быть, когда уходят снега, сообщает НАНЦ.

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Обычно, с этим регионом ассоциируется лишь снег, лед, мороз и сосульки. Но сейчас температура колеблется на уровне отметки в 0 градусов. По наблюдениям специалистов, самая высокая температура была в +5 градусов 3 января, самая низкая - -1,2 градуса 12 января. Потому, из-под белого покрова начинает пробиваться уникальная антарктическая растительность.

"Среди местной флоры - два вида сосудистых растений. Это щучник антарктический и жемчужница. Щучник является родственником нашего овса, а жемчужница относится к семейству гвоздичных. Кроме них, в Антарктике есть также около 100 видов мхов и лишайников", - отмечают в НАНЦ.

Фото – Национальный антарктический научный центр

Фото – Национальный антарктический научный центр

Фото – Национальный антарктический научный центр

Фото – Национальный антарктический научный центр

Фото – Национальный антарктический научный центр

Фото – Национальный антарктический научный центр

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские полярники рассказали о поморниках.

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