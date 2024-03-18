Прожил 100 дней под водой: мужчина заявил, что помолодел и стал ниже

Дитури изучал влияние герметичной среды на человеческий организм.

| Автор: Соколенко Виктория

Bigmir.net ранее рассказывал о Джозефе Дитури, который поставил рекорд по длительности нахождения под водой. Он там пробыл 100 дней. При чем, глубина обитания составила 9 м. Сейчас мужчина заявил, что он помолодел, передает Daily Star.

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Дитури чувствует себя на 20 лет моложе на клеточном уровне. Его биологический возраст составляет 56 лет. Он утверждает, что почувствовал уменьшение боли и чувствует себя лучше, в сравнении с моментом, когда впервые вступил в капсулу. Анализ крови показал снижение на 50% маркеров воспаления в организме. Кроме того, в 17 раз стало больше стволовых клеток. Но это не единственное последствие.

Фото - Frazier Nivens/Florida Keys News Bureau/AP

"Я уменьшился на 19,05 миллисантиметра, у меня появились серьезные проблемы, я сломал зуб, когда был там внизу. Наука еще не закончена, но мы работаем над этим. Существует целая куча вещей, которые она не может вылечить, но есть несколько хороших применений для него", - сказал Джозеф Дитури.

Напомним, мы писали о том, что мужчина поставил рекорд длительности жизни с пулей в голове.

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