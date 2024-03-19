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"Звезда смерти", "Тысячелетний сокол": вышла новая серия монет по "Звездным войнам"

У монет есть гарантия от британского правительства по законности, чистоте и происхождению металла.
 |  Автор: Соколенко Виктория
"Звезда смерти", "Тысячелетний сокол": вышла новая серия монет по "Звездным войнам"
"Звезда смерти" / Getty Images

Королевский монетный двор Великобритании продолжает радовать фанатов "Звездных войн". Вышла новая эксклюзивная коллекция с космическими кораблями.

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На монетах показаны "Тысячелетний сокол", "Имперский истребитель TIE/ln", "X-wing", "Звезда смерти". Они сделаны в серебряном и золотом исполнении, из разных сплавов. Почти все наборы THE STAR WARS COLLECTION Iconic Vehicles получат ограниченный тираж. Потому, рекомендуется оформлять предварительный заказ.

Фото - royalmint.com
Фото - royalmint.com

Фото - royalmint.com
Фото - royalmint.com

Напомним, ранее мы давали фото первой подборки монет по "Звездным войнам". 

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