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"Звезда смерти", "Тысячелетний сокол": вышла новая серия монет по "Звездным войнам"
Королевский монетный двор Великобритании продолжает радовать фанатов "Звездных войн". Вышла новая эксклюзивная коллекция с космическими кораблями.
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На монетах показаны "Тысячелетний сокол", "Имперский истребитель TIE/ln", "X-wing", "Звезда смерти". Они сделаны в серебряном и золотом исполнении, из разных сплавов. Почти все наборы THE STAR WARS COLLECTION Iconic Vehicles получат ограниченный тираж. Потому, рекомендуется оформлять предварительный заказ.
Напомним, ранее мы давали фото первой подборки монет по "Звездным войнам".
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