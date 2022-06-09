Найден ответ: почему женщины мерзнут больше мужчин

Объяснение оказалось довольно простым.

Как правило, женщины имеют меньше мышц, чем мужчины. Даже при одинаковом весе. Из-за мышц выделяется больше тепла, чем из-за жировых отложений. Они также способствуют быстрому метаболизму. Оба фактора влияют на выделение тепла. Свою роль играют и гормональные различия, пишет The Sun.

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Эстроген и прогестерон у женщин способствуют повышению температуры тела и кожи. Эстроген отвечает за расширение кровеносных сосудов в конечностях, приводя к потере тепла в окружающей среде. Прогестерон – сужает сосуды. В результате этого, сохраняется тепло внутренних органов, а к некоторым участкам тела меньше поступает кровь. Поэтому, женщины чувствуют холод.

Гормональный баланс способен меняться вместе с менструальным циклом. На данном этапе, женщины могут быть более чувствительны к низким температурам. К слову, руки, ноги и уши прекрасного пола постоянно холоднее, чем у мужчин, на 3 градуса.

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"Хотя у женщин руки и ноги холоднее, их средняя температура тела выше, чем у мужчин. Этот фактор, вероятно, и является источником поговорки "холодные руки, горячее сердце", — рассказали эксперты.

Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, что немцы определили нестареющий орган человека.

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