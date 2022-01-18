В средневековом захоронении нашли мужчину с ножом вместо руки

Археологи описали поистине увлекательную головоломку. Похоже, этот средневековый итальянец прожил жизнь с ножом, прикрепленным к его руке вместо ампутированной.

| Автор: Максим Григорьев

Скелет, о котором идет речь, был найден в некрополе лонгобардов на севере Италии, датируемом примерно 6-8 веками нашей эры. Там были захоронены сотни скелетов, а также обезглавленная лошадь и несколько борзых, но именно этот скелет выделялся.

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Это был пожилой мужчина в возрасте от 40 до 50 лет, и его правая рука была ампутирована до середины предплечья.

Исследователи во главе с археологом Илеаной Микарелли из Университета Сапиенца в Риме определили, что рука была удалена в результате удара тупым предметом, но как и почему - точно сказать невозможно.

"Одна из возможностей состоит в том, что конечность была ампутирована по медицинским показаниям; возможно, передняя конечность была сломана из-за случайного падения или по какой-то другой причине, что привело к незаживающему перелому", — написали они в своей статье, опубликованной в Journal of Anthropological Sciences.

"Тем не менее, учитывая характерную для воинов культуру лангобардов, потери в результате боевых действий также возможны".

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При ближайшем рассмотрении концы кости показали признаки биомеханического давления — изменение формы обеих костей с образованием костной мозоли и костной шпоры на локтевой кости. Они согласуются с типом давления, которое мог бы оказывать протез.

Дальнейшие данные о скелете подтверждают эту гипотезу. Зубы мужчины сильно изношены — огромная потеря эмали и повреждение кости. Он так сильно стер зубы в правой части рта, что, вероятно, открыл полость пульпы, вызвав бактериальную инфекцию.

При чем здесь протез? Вероятно, он использовал зубы, чтобы затянуть ремни, которые удерживали его на месте.

Стертые зубы / Journal of Anthropological Sciences

Его плечо также свидетельствовало об этом - на нем образовался С-образный гребень кости из-за того, что он удерживал плечо в неестественно вытянутом положении, чтобы затянуть протез зубами. Этот гребень мог образоваться только в том случае, если бы движение было частым.

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Во всех остальных мужских погребениях с ножами на стоянке руки и оружие лежали по бокам. Но не этот парень.

Правая рука была согнута в локте, рука лежала на туловище. Рядом с ним лежало лезвие ножа, рукоятка которого находилась на одном уровне с его ампутированным запястьем. Также на месте ампутации археологи нашли D-образную пряжку и разложившийся органический материал — скорее всего, кожу.

Это предполагает кожаную шапку на ампутированной конечности, пряжку для застегивания и нож, прикрепленный к шапке, хотя назначение неясно. Однако, учитывая быстрое заживление кости, ясно, что мужчина прожил еще долгое время после того, как ему ампутировали руку.

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"Этот мужчина продемонстрировал замечательное выживание после ампутации передних конечностей в доантибиотическую эпоху. Он не только очень хорошо приспособился к своему состоянию, но и сделал это с использованием культурно-выведенного устройства, наряду со значительной поддержкой сообщества", - написала команда в своей статье.

"Выживание этого лангобарда свидетельствует о заботе общества, семейном сострадании и высокой ценности человеческой жизни".

Статья команды была опубликована в Journal of Anthropological Sciences.

Напомним, ранее сообщалось, что найдено самое древнее гибридное животное, которое вывели люди.