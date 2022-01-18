В средневековом захоронении нашли мужчину с ножом вместо руки
Скелет, о котором идет речь, был найден в некрополе лонгобардов на севере Италии, датируемом примерно 6-8 веками нашей эры. Там были захоронены сотни скелетов, а также обезглавленная лошадь и несколько борзых, но именно этот скелет выделялся.
Читайте также: Найден старейший протез в миреЭто был пожилой мужчина в возрасте от 40 до 50 лет, и его правая рука была ампутирована до середины предплечья.
Исследователи во главе с археологом Илеаной Микарелли из Университета Сапиенца в Риме определили, что рука была удалена в результате удара тупым предметом, но как и почему - точно сказать невозможно.
"Одна из возможностей состоит в том, что конечность была ампутирована по медицинским показаниям; возможно, передняя конечность была сломана из-за случайного падения или по какой-то другой причине, что привело к незаживающему перелому", — написали они в своей статье, опубликованной в Journal of Anthropological Sciences.
"Тем не менее, учитывая характерную для воинов культуру лангобардов, потери в результате боевых действий также возможны".
Читайте также: Для протезов создали чувствительную искусственную кожуПри ближайшем рассмотрении концы кости показали признаки биомеханического давления — изменение формы обеих костей с образованием костной мозоли и костной шпоры на локтевой кости. Они согласуются с типом давления, которое мог бы оказывать протез.
Дальнейшие данные о скелете подтверждают эту гипотезу. Зубы мужчины сильно изношены — огромная потеря эмали и повреждение кости. Он так сильно стер зубы в правой части рта, что, вероятно, открыл полость пульпы, вызвав бактериальную инфекцию.
При чем здесь протез? Вероятно, он использовал зубы, чтобы затянуть ремни, которые удерживали его на месте.
Его плечо также свидетельствовало об этом - на нем образовался С-образный гребень кости из-за того, что он удерживал плечо в неестественно вытянутом положении, чтобы затянуть протез зубами. Этот гребень мог образоваться только в том случае, если бы движение было частым.
Читайте также: В Италии нашли зубной протез возрастом около 500 летВо всех остальных мужских погребениях с ножами на стоянке руки и оружие лежали по бокам. Но не этот парень.
Правая рука была согнута в локте, рука лежала на туловище. Рядом с ним лежало лезвие ножа, рукоятка которого находилась на одном уровне с его ампутированным запястьем. Также на месте ампутации археологи нашли D-образную пряжку и разложившийся органический материал — скорее всего, кожу.
Это предполагает кожаную шапку на ампутированной конечности, пряжку для застегивания и нож, прикрепленный к шапке, хотя назначение неясно. Однако, учитывая быстрое заживление кости, ясно, что мужчина прожил еще долгое время после того, как ему ампутировали руку.
Читайте также: Археологи нашли древнее царство легендарного царя Мидаса"Этот мужчина продемонстрировал замечательное выживание после ампутации передних конечностей в доантибиотическую эпоху. Он не только очень хорошо приспособился к своему состоянию, но и сделал это с использованием культурно-выведенного устройства, наряду со значительной поддержкой сообщества", - написала команда в своей статье.
"Выживание этого лангобарда свидетельствует о заботе общества, семейном сострадании и высокой ценности человеческой жизни".
Статья команды была опубликована в Journal of Anthropological Sciences.
Напомним, ранее сообщалось, что найдено самое древнее гибридное животное, которое вывели люди.