Впервые кальмара обнаружили на рекордной глубине в шесть километров

Неуловимый большеперый кальмар был замечен на большой глубине.

| Автор: Максим Григорьев

Группа исследователей, ищущая обломки пропавшего эсминца времен Второй мировой войны в Филиппинском море, вернулась на сушу с еще одним, возможно, еще более захватывающим открытием: видеозапись самого глубоководного кальмара из когда-либо зарегистрированных.

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Проплывая прямо над дном Филиппинской впадины на ошеломляющей глубине 6200 метров от поверхности, молодой кальмар (семейство Magnapinnidae) мгновенно стал рекордсменом, обогнав предыдущего чемпиона, еще одного кальмара, проплывшего на глубине около 4700 метров.

Исследователи также зафиксировали четырех перистых осьминогов, более известных как осьминоги Дамбо из-за их плавников, напоминающих уши слона, примерно на той же глубине, пишет команда в недавнем исследовании. По словам соавтора исследования Майкла Веккьоне, это всего лишь второй раз, когда дамбо наблюдали так глубоко, что доказывает, что предыдущие наблюдения головоногих моллюсков с гибкими плавниками в Яванской впадине не были случайностью.

"Это погружение показало, что несколько типов головоногих могут жить, по крайней мере, в верхних частях этих действительно глубоких океанских впадин", — заявил Веккьоне, зоолог из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), куратор отдела головоногих в Смитсоновском институте в Вашингтоне.

Наблюдения также вызывают некоторые вопросы, добавил Веккьоне, например: "Как кальмары умудряются физиологически жить на глубинах от 1000 до 6000 м", где давление может быть в 600 раз выше, чем на поверхности океана.

Напомним, ранее сообщалось, что возле берегов США обнаружили призрачную медузу с гигантскими щупальцами.