Накрыли артой и догнали FPV-дронами: ВСУ показали уничтожение оккупантов под Авдеевкой

Военные сдерживают врага и днем, и ночью.

| Автор: Соколенко Виктория

Оккупанты не прекращают попытки вести штурмы позиций наших защитников. В зоне ответственности 47-ой отдельной механизированной бригады враг пытается задействовать все ресурсы – живую технику, арту, бомбы, одноразовую технику.

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На видео от бойцов видно, как рашисты расположились в посадке под Авдеевкой для подготовки к бою. Украинские артиллеристы мощно накрыли эту площадь. А тех, кто выжил, отминусовали FPV-дронами.

Напомним, ранее мы писали о том, как наши пограничники уничтожили РСЗО "Ураган" оккупантов, которая утюжила Харьковщину.

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