Оккупанты атакуют Украину новыми ракетами - Воздушные силы ВСУ

Еще одна "функция" таких ракетных ударов – разведывательная.

| Автор: Соколенко Виктория

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отмечает, что у оккупантов есть значительный запас ракет. Страна террористка использует новые припасы для атак. Об этом стало известно во время телемарафона.

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Данный факт установлен благодаря анализу ракет, которые рашистами применялись недавно. К примеру, после "Циркона". Киевский опытный экспертный центр установил ее новизну. А именно то, что она была сделана во время полномасштабного вторжения.

"Запас они накапливают в течение определенного времени, потом используют. Мы видим, что времени у них немного – только сделали ракету, и сразу запускают в действие. В частности, испытывают в боевых условиях и нашу ПВО, и свои ракеты, и северокорейские применялись по нашей территории", — отметил Илья Евлаш.

Напомним, ранее мы делали большой материал об опасности ракеты "Циркон".

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