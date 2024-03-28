Охотился на нее всю службу: военный НГУ рассказал, как сбил ракету РФ за 13 млн долл

Гринч пришел на службу добровольцем. Его наградили за удачное боевое дежурство.

| Автор: Соколенко Виктория

Военный Национальной гвардии Украины с позывным Гринч сбил ракету Х-101, которую на днях оккупанты выпустили на Киев. В этом бойцу помог американский комплекс Stinger, сообщает ТСН

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Гринч говорит, что хотел сбить ее всю свою службу, весь год. Защитник знал, что просто так она мимо него не пролетит. Все произошло молниеносно.

"Чтобы я смог захватить цель, у меня примерно есть две секунды, если больше - то цель будет далеко и моя ракета не успеет за ней", - говорит военный.

О том, что попадание было успешным, Гринч узнал от побратимов. Они видели в небе взрыв. Сам нацгвардеец в тот момент был занят другим.

"Я в то время смотрел, чтобы ничего не загорелось. Потому что после выстрела от ракеты остается стартовый двигатель. Он выбрасывается и может зажечь траву. И я бегал, чтобы пожара не было", - говорит он.

Обломки сбитой Х-101, стоимостью 13 млн долл, упали в поле. Никто не пострадал.

Сюжет о Гринче с 5:50:

Напомним, ранее мы писали большой материал об опасности ракет оккупантов "Циркон".

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