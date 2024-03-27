3 минуты до Киева, бешеная скорость и дома в щепки: раскрыта опасность ракет РФ "Циркон"

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Киеве теперь воздушные тревоги могут стать более частыми. Ранее на карте при баллистике из Крыма краснели в большинстве южные регионы. Теперь - от юга и выше.

| Автор: Соколенко Виктория

25 марта оккупанты выпустили 2 баллистические ракеты на столицу Украины. Предварительно, это во второй раз был “Циркон”. Цели успешно сбили воины ПВО, однако обломки российской ракеты принесли немалые разрушения. Bigmir.net подготовил большой материал о данном вооружении страны-террористки.

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“Циркон” – характеристики ракеты

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что данная ракета является самой загадочной в арсенале РФ на текущий момент. Ее тип противокорабельный. По сути, это как модернизированный "П-800 Оникс".

"С самого начала она была морского базирования, на кораблях и на подводных лодках. Затем РФ, модернизируя эту ракету, начала разрабатывать комплекс "Утес", пусковую установку под этот контейнер - "Утес-100", еще его называли "сотка". Также ракета может применяться стационарным противокарабельным комплексом "Бастион", - говорит Жданов.

При модернизации оккупанты увеличили вес главной части "Циркона" до 300 – 400 кг. Стала выше и скорость. Они называют ракету гиперзвуковой. То есть, скорость до 10 махов, преодоление расстояния – 9000 км/ч примерно. "Цирконов" в России может быть несколько десятков. Сейчас нет информации, что какое-то предприятие ведет серийное производство. То есть, россияне имеют несколько образцов, которые были научно-исследовательскими для проведения испытаний. Не обнародована точная дальность полета.

"Сначала говорили, что от 500 километров, потом говорили 600, а сейчас некоторые источники в России говорят, что 1000. Единственное, что можно точно сказать, что она сверхзвуковая. Относительно гиперзвуковой, может, она, как "Кинжал", на некоторых участках траектории и разгоняется до гиперзвуковой скорости, но это невозможно установить просто наблюдением. Она сверхзвуковая, но факт того, что Patriot может ее сбивать, говорит, что здесь ничего особенного нет", - рассказал Олег Жданов.

Время подлета к городу и исход удара

Жданов отмечает, что самая большая проблема – подлетное время этой ракеты. При сверхзвуке до Киева “Циркон” способен долететь из Крыма за 3 – 3,5 минуты. Достоверно неизвестно, из какого места оккупанты проводят пуски. Это могут быть корабли в акватории Черного моря, подлодка, материк и комплекс “Утес”.

"Еще замечу, что Patriot может сбивать цели на скорости не более 2100 километров в час - две скорости маха. Если Patriot ее сбивает, значит, она летит с меньшей скоростью", - объяснил Олег Жданов.

У “Циркона” круговое отклонение от расчетной точки прицеливания составляет 10 – 20 м. Если он попадет в цель, тогда радиус сплошных разрушений может составлять до 500 м.

"Она превратит в щебень дом, если она попадет в него. Если она входит в здание, то успевает долететь почти до подвала. Если здание пять-девять этажей, она взорвется в подвале и дом просто вдребезги разлетится. Если это современное здание с монолит-каркасной основой, она может пробить несколько этажей и разнести этаж, на котором взорвется", - рассказал Олег Жданов.

Иностранные компоненты

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский говорит, что "Циркон" почти полностью состоит из иностранных деталей. Потому вряд ли РФ сможет создавать ракеты в промышленных масштабах. Но, по его уточнению, оккупанты меняют тактику обстрелов нашей страны. Они хотят нанести как можно больший ущерб, потому прибегают к использованию редких ракет. Это акт отчаяния из-за невозможности рашистов получить победы на линии фронта.

Храпчинский уверен, что Украине нужно усиление ПВО для лучшего противодействия баллистике.

"Также было бы хорошо, если бы мы получили систему THAAD, которую просили еще до предоставления Patriot, способную сбивать баллистические ракеты на высоте более 100 км над землей", — добавил Храпчинский.

Напомним, ранее мы давали сравнение ракет "Кинжал" и "Циркон", какая из них опаснее.

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