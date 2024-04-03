Накопили "Калибр" и модернизировали Х-101: эксперт о ракетной опасности от РФ

Оккупанты не применяли "Калибр" несколько месяцев.

| Автор: Соколенко Виктория

Глава ГУР Кирилл Буданов ранее отмечал, что оккупанты могут возобновить использование "Калибров" из-за сокращения запасов ракет Х-101. В то же время, аналитики Defense Express отмечают, что последние РФ начала делать с двумя боевыми частями. Подробнее о ситуации рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает ТСН.

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По словам Жданова, приблизительно до 100 ракет в месяц Россия может производить. Одних больше, других меньше. Стране-террористке сейчас приходится искать детали почти по всему миру. Однако, она имеет силы и средства для атак.

"Цели – самое слабое место, энергетика. Электрогенерация оказывает влияние на всю жизнедеятельность страны. Начиная от подачи воды, прекращение которой может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации. Заканчивая перебрасыванием войск, потому что основа железной дороги – это электротяга”, – комментирует Олег Жданов.

Для атак Россия стала чаще использовать Ту-22 и Ту-22М3. Самолетов еще много и они были мало задействованы. Простыми словами, у них высокий запас технического налета. Что касается Ту-95, то на них цепляется уменьшенная нагрузка. Не 8-10 ракет, а 2-4. С "Калибрами" все зависит от технического состояния носителей. Любая пусковая рассчитана на свое количество. Потом ее ждет регламентный ремонт.

“И с этим у них проблема. Тем более что мы их гоним из Крыма, а там ремонтная база. Это Керчь, Севастополь, Феодосия. Но учитывая прошедшее время, возможно, они смогли восстановить несколько носителей. Подлодка выходила на боевое дежурство, но "Калибры" не применялись. Рано или поздно они присоединят их к пускам ракет по нашей территории”, – добавил Олег Жданов.

Оценить накопление "Калибров" невозможно. Расходы можно сосчитать, а мощности выпуска нет. Х-101 рашисты пытаются модернизировать. Это происходит за счет уменьшения дальности, уменьшения топливных баков. Увеличивается головная часть с 400 до 800 кг. Отличие обычной Х-101 и усовершенствованной только в возможностях разрушения.

"На сегодняшний день россиянам это крайне необходимо. Потому что они пытаются бить по энергетике, а это в основном здания или сооружения из железобетона. Потому нужна большая мощность, чтобы разрушить. Те же машинные залы ГЭС”, — добавил Олег Жданов.

Напомним, ранее мы писали о том, что раскрыта опасность ракет РФ "Циркон".

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