"Гроб" на гусенице: появились фото танка РФ с "панцирем"

"Летающего слона" так и не воплотили в металле.

| Автор: Соколенко Виктория

Российские оккупанты нацепили панцирь для защиты своего танка от наших БПЛА. Идея не новая. Нечто подобное имело место в 1916 году благодаря фантазии британского инженера Уильяма Триттона. Он тогда спроектировал новый вид танка, который должен защитить экипаж от артиллерии. Его назвали "Летающий слон". По сути, это был тягач с пушками, обернутый в стальное покрытие толщиной до 7,5 см. Об этом сообщает Forbes.

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Через 108 лет рашисты решили прибегнуть к такой же технике. Стальная крыша у них захватывает частично пушку танка. СМИ отмечает, что такое чудище было замечено около Красногоровки. Аналитики уже успели сравнить танк с черепахой.

Фото - социальные сети

"Что особенно трагично в этой странной модификации, так это то, что эта конкретная дополнительная броня не будет работать, кроме того, что она блокирует поворот башни и, из-за своего очевидного веса и размера, серьезно препятствует подвижности танка", - отмечают в издании.

Украинские FPV-дроны смогут залетать под кромку такой брони. Нет сомнений, что оператор БПЛА сделает маневр. Пример – Бердычи Донецкой области. Трое военных РФ спрятались под танком. Наш дрон залетел в узкое пространство под ним и его протекторами. Захватчики были уничтожены.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ уничтожили редкое оружие оккупантов, которое создавалось под ядерную войну.

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