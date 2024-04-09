Она утюжила Харьковщину: наши пограничники уничтожили РСЗО "Ураган" оккупантов

Расплата найдет каждого врага.

| Автор: Соколенко Виктория

Так выглядят выстрелы из "Урагана" / Getty Images

Наши пограничники уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Ураган", из которой оккупанты обстреливали Харьковську область. Расчет вражеской РСЗО возвращался в пункт постоянной дислокации.

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В этот момент благодаря зоркому глазу оператора бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" и FPV-дрону машина была отминусована.

Напомним, ранее мы писали о том, что Силы специальных операций ВСУ показали новое видео работы дроноводов. На Донецком направлении фронта с помощью беспилотников отминусованы БМП, БТР и личный состав оккупантов.

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