Новая эра: какой складной смартфон больше всего покупают люди

В целом, за 3 квартал года разными производителями было отгружено 7 млн складных смартфонов.

| Автор: Соколенко Виктория

Samsung продолжает лидировать на рынке смартфонов. Не исключением является сегмент складных гаджетов. Однако, в будущем бренд может уступить свои позиции китайским производителям. Об этом говорится в отчете Display Supply Chain Consultants.

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По итогам третьего квартала складной смартфон Samsung Galaxy Flip 5 стал самым продаваемым на рынке. У него доля в 45%. На второй позиции еще один складной смартфон компании - Samsung Galaxy Fold 5. Его показатель – 24%. К слову, им дышат в спину Huawei Mate X3 и Honor Magic V2 с 6%.

Если брать сегмент в общем, то у Samsung 72%. У Huawei – 9%, а у Honor – 8%. В четвертом квартале, по прогнозам, часть Samsung может упасть до 42%. Все потому, что к конкуренции готовятся более развитые и продвинутые устройства.

Напомним, ранее мы писали о том, какие смартфоны подойдут для противников "лопат".

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