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СМИ узнали, что уникального будет в новых iPhone 16
Apple собирается привнести серьезные инновации в свою грядущую линейку смартфонов iPhone 16. В частности, будет сделана ставка на собственный генеративный искусственный интеллект компании, который привязан к Siri. Об этом сообщает MacRumors.
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Для того, чтобы голосовая помощница лучше слышала владельца, купертиновцам потребуется новые микрофоны с улучшенным соотношением момента сигнал/шум. Эти компоненты будут фильтровать голоса людей и посторонние звуки, их лучше защитят от влаги. Система микрофонов может стать лучшей за всю историю Apple.
Единственный минус для нас – подорожание производства. Его компания вложит в конечную цену продукта.
Напомним, ранее мы писали о том, что iPhone 16 Pro Max станет самым большим смартфоном Apple.
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