Смарт-часы: какие модели круты для покупки

Озвученные модели работают в тандеме с iOS и Android.

| Автор: Соколенко Виктория

В нынешнее время люди не только активно себе ищут смартфоны. Есть лагерь пользователей, которые дополнительно покупают смарт-часы. На этот счет в PhoneArena представили подборку доступных наручных гаджетов.

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Amazfit BIP U Pro дают отличную автономностью с примесью кучи фишек. К тому же, вес данных часов всего 31 г. Потому он не будет сильно ощущаться при занятии спортом и сне ночью. Garmin Forerunner 55 будет оптимальным для бегунов из-за возможностей отслеживать пробежки, прогресс по достижению задач. Батареи хватит на пару дней использования. Есть пульсометр.

Fitbit Versa 4 идет из разряда стильных. У него корпус из алюминия и силиконовый ремешок. Присутствуют сотни вариантов циферблатов. TicWatch E3 – лучшие на Wear OS. Samsung Galaxy Watch 4 минимально отличаются от свежевыпущенного варианта, но цена приятнее.

Apple Watch SE 2 привлекает внимание минималистикой, отличным дисплеем и рядом полезных фишек. OnePlus Watch – абсолютный новичок на рынке. Но в то же время, у него приятный дизайн, топовые функции и неплохая автономность.

Напомним, ранее мы писали о том, какие компактные смартфоны можно купить сейчас.

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