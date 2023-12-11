Для противников "лопат": какие компактные смартфоны купить сейчас

Удивительно, но таковые можно найти у Apple.

| Автор: Соколенко Виктория

Сейчас на рынке компактные смартфоны являются редкостью. Но они все же есть. В Tom's Guide представили соответствующую подборку устройств, которые хороши как по характеристикам, так и по размеру.

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iPhone 13 mini имеет 5,4-дюймовый дисплей. Он довольно четкий, с хорошей цветопередачей и углами обзора. Внутри стоят чип A15 Bionic и 4 Гб оперативной памяти. Такого тандема хватит как для нормального пользования системой, так и для игр.

Zenfone 10 от Asus предлагает экран на 5,92 дюймов. Вес всего лишь 172 г. У этого малогабаритного девайса практических нет слабых сторон. Galaxy Flip 5 – складной смартфон от Samsung. Он по габаритам напоминает бумажник. Диагональ его внешнего дисплея составляет всего 3,4 дюйма.

iPhone 15 Pro из свежей линейки располагает 6,1-дюймовым дисплеем с яркостью в 2000 нит и частотой кадров 120 Гц. Тинановый корпус добавил смартфону легкости. iPhone SE (2022) идет с экраном на 4,7-дюймов.Тут дисплей не совсем уж современный, но сам телефон вмещается в 1 руке.

Напомним, ранее мы писали о том, какие смартфоны считаются быстрыми и мощными.

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