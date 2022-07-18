Китайский бизнес продает России товары для ведения войны - WSJ

Поставки микросхем из Китая в Россию увеличились более чем вдвое.

| Автор: Соколенко Виктория

Китайский экспорт в Россию микрочипов, сырья и электронных компонентов для военных целей увеличился после начала полномасштабного вторжения в Украину. Ситуация усложняет изоляцию экономики РФ и ее потенциала. Со страной-агрессором торгуют небольшие частники и большие госкомпании. Для запутывания следов используются посредники и дочерние компании. Об этом сообщает WSJ.

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Официальный Китай утверждает, что не планирует продавать России оружие. Министерство торговли США добавило в черный список 5 технокомпаний, которые помогали российской военной промышленности. Но это остановило далеко не всех. К примеру, не утихает торговля между China Poly Group и оборонными фирмами РФ.

Исследователи C4ADS говорят, что Poly попала под санкции за передачу технологии изготовления ракет другому государству из-за отсутствия конкретного уточнения. В одной из последних поставок Poly Technologies отправила российской санкционной оборонной компании Алмаз-Антей части антенн. Они предназначались для системы ПВО С-400.

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Кроме этого, вырос экспорт оксида алюминия. Его также используют при разработке оружия.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Россия продолжает ежедневные обстрелы территорий Украины. Ситуацию не обходят вниманием экологи. Так как происходят необратимые процессы.

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