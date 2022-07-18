Россия обстреливает Украину: специалисты говорят о глобальной экокатастрофе

Последствия войны не обойдут другие страны.

| Автор: Соколенко Виктория

Россия продолжает ежедневные обстрелы территорий Украины. Ситуацию не обходят вниманием экологи. Так как происходят необратимые процессы. Из-за горения выделяются ядовитые продукты. При воспламенении нефтепроводов и горючесмазочных материалов в воздух уходит сажа. А она влияет на прозрачность атмосферы. Об этом рассказал эколог Владислав Балинский, пишет УНИАН.

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В частности, по итогу повышается температура окружающей среды, меняется климат.

"Также в результате масштабных пожаров, взрывов в воздухе накапливается большое количество продуктов горения, которые "возвращаются" в качестве пыли. Или, как правило, растворяются в атмосферной воде и выпадают в виде кислотных осадков. В свою очередь, это значительно влияет на почву, сказывается на состоянии растений, в частности, понижается урожайность. Кислотные осадки приводят к деградации черноземов: вымывается плодородный слой, прекращается почвообразование. Уже сейчас можно говорить о колоссальных материальных потерях", - говорит Балинский.

После российских бомбардировок ландшафтные зоны стают похожими на кратерное лунное поле. На изуродованной площади гибнет вся растительность, а животные, связанные с местностью, погибают тоже.

"Кроме того, обстрелы приводят к опустошительным пожарам, из-за которых деградируют огромные площади в национальных природных парках. Фактически, заповедные зоны, обладающие международными статусами, уничтожаются. Стремительно уменьшается их биоразнообразие. В первую очередь, страдают краснокнижные виды животных", - добавляет специалист.

Помимо гремучего коктейля боезаряда, колоссальный вред наносят взрывные волны, осколки ракет и снарядов, в составе которых алюминий и магний.

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"Часть боеприпасов, не достигая цели, взрывается в воздухе, и также пагубно воздействует на все живое. Поясню. Даже "срабатывая" где-то в небе, вся "химия" в виде аэрозоля, пыли еще долго остается в атмосфере. В результате, люди получают токсичные "порции" с пищей, яды имеют свойство накапливаться в организме, влиять на иммунитет, внутренние органы. Последствия очень серьезны. Это и климатические угрозы, и уменьшение биоразнообразия, к которому ведет изменение наших ландшафтов. Таких степных участков, как в Украине, во всем мире остались считанные единицы. Их ценность сложно переоценить. Это не просто территория, а природный комплекс, который имеет свою уникальную растительность, уникальных животных. Исчезновение таких ландшафтов-комплексов – огромная потеря для человечества", - резюмировал эколог.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, почему враг стреляет по земле ракетами ПВО.

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