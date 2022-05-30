Санкции жмут: Россия заявила о создании своих телефонов и компьютеров

Запас импортных гаджетов на территории РФ иссякает.

Технологические санкции от крупнейших иностранных производителей в виде отказа поставлять продукты в РФ, заставили представителей страны-агрессора задумываться о собственном производстве. Об этом со ссылкой на неназванного депутата Госдумы сообщают росСМИ.

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По его словам, "элементарная база отечественных производителей легко нарастит темпы производства российский микроэлектроники". Для этого в РФ якобы все есть. Только есть одно "но".

"Насколько быстро, насколько качественно – вопрос отдельный. Да, конечно, без этого невозможно", - цитируют слова росСМИ.

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Ограничения

Российские технические компании не имеют права выпускать смартфоны на базе Android для своего рынка. Кроме того, Google запретила россиянам устанавливать и обновлять браузер Chrome из мобильного магазина Google Play.

Отдельно сообщалось о том, что iPhone в Российской Федерации превращается в обычную сенсорную "звонилку". Ведь официальные магазины и сервисные центры Apple не работают на территории агрессора, а из App Store пропали приложения клиент-банков, навигации, заказа еды.

Интересной на фоне происходящего выглядит информация о росте поставок кнопочных телефонов в РФ. И акции от местных мобильных операторов о продаже б/у смартфонов с дефектами.

Напомним, ранее мы писали о желании России подать в суд на зарубежных производителей оборудования.

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