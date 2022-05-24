Россияне переходят на кнопочные телефоны – СМИ
В России растет запрос на фичерфоны – так называемые кнопочные звонилки с минимумом встроенных функций. Такую ситуацию связывают с решением производителей смартфонов приостановить поставки в РФ и с трудной логистикой, пишет УНИАН.
Читайте также: Российские iPhone превращаются в "кирпич"
В первом квартале текущего года импорт обычных телефонов составил 43% (3,5 миллиона устройств). Поступления смартфонов уменьшились на 14% (до почти 7 миллионов штук).
Читайте также: Россия замахнулась на предприятия трех областей Украины
Основную долю кнопочных приспособлений, около 2 миллионов штук, предоставили российские бренды Inoi, F+ и BQ. Представители одного из них сделали заявление о более объемном заказе для избегания дефицита товаров в будущем.
Стоит отметить, что крупные производители мобильной техники Apple и Samsung прекратили отправку своей продукции в Россию еще в феврале.
Напомним, ранее стало известно о переходе РФ к автомобилям советских стандартов.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.