Россияне переходят на кнопочные телефоны – СМИ

В стране-агрессоре резко увеличился спрос на телефоны "прошлого".

В России растет запрос на фичерфоны – так называемые кнопочные звонилки с минимумом встроенных функций. Такую ситуацию связывают с решением производителей смартфонов приостановить поставки в РФ и с трудной логистикой, пишет УНИАН.

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В первом квартале текущего года импорт обычных телефонов составил 43% (3,5 миллиона устройств). Поступления смартфонов уменьшились на 14% (до почти 7 миллионов штук).

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Основную долю кнопочных приспособлений, около 2 миллионов штук, предоставили российские бренды Inoi, F+ и BQ. Представители одного из них сделали заявление о более объемном заказе для избегания дефицита товаров в будущем.

Стоит отметить, что крупные производители мобильной техники Apple и Samsung прекратили отправку своей продукции в Россию еще в феврале.

Напомним, ранее стало известно о переходе РФ к автомобилям советских стандартов.

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