Россия замахнулась на предприятия трех областей Украины

РФ утопает в санкциях, возвращается к машинам советских стандартов и делает нелепые заявления.

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности россиян наладить производство на предприятиях Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей. Об этом сообщают росСМИ, пишет Украинская правда.

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Рогозина интересуют предприятия, связанные с космосом. Поскольку они были частью "единой космической семьи космической державы".

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"Это, прежде всего, те предприятия, которые находятся в Харьковской области, Киевской области, Днепропетровской области.Мы считаем, что на таких предприятиях Роскосмос может наладить нормальную жизнь, восстановить производство, дать рабочие места тем гражданам, которые, собственно говоря, оказались на освобождаемых территориях", - заявил он.

Однако главный twitter-ненавистник Илона Маска на 89 день войны оказался не в курсе, что Киевская область полностью деоккупирована, в Харьковской области благодаря усилиям территориальной обороны и ВСУ, враг отошел к российской границе. А на территории Днепропетровской области вообще не было ноги оккупанта.

Напомним, в Украине появилась возможность следить за боями и оккупацией в режиме реального времени.

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