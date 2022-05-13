Google ввела запрет на Chrome для россиян

Корпорация ввела ограничения на свой фирменный продукт среди жителей страны-агрессора.

Компания Google запретила россиянам устанавливать и обновлять браузер Chrome из мобильного магазина Google Play. Об этом пишут в росСМИ.

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Смартфоны выдают пользователям сообщения "Не удалось установить приложение", а также блокируют любую операцию с программой.

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Обиженные юзеры РФ начали заваливать страницу веб-обозревателя в Google Play отрицательными оценками. Также, сообщается, что россиян лишили возможности пользоваться Android System Webview. Это системный компонент, который отвечает за открытие веб-страниц в рамках других приложений.

Некоторые представители РФ начали утверждать, что обновили Chrome через VPN.

Напомним, ранее Applе перестала принимать оплату от России через мобильные платежи в своем магазине App Store

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