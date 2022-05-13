Apple не принимает деньги от жителей России

Крупные технологические компании продолжают воздействие на страну-агрессора.

Темп технологических санкций в отношении Российской Федерации, которая развязала широкомасштабную агрессию в нашей стране, не сбавляется ни на день. Сейчас свой ход конем сделала компания Applе. Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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По его словам, американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения, перестала принимать оплату через мобильные платежи в своем магазине App Store.

"Apple с начала войны поддерживает Украину и вышла с российского рынка", - написал Михаил Федоров.

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Стоит отметить, что ранее он также сообщал о том, что одна из крупнейших мировых криптовалютных бирж Binance закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки. В этой ситуации даже не поможет страна резидентства.

Напомним, bigmir.net писал о желании мошенников нажиться на государственной услуге єПідтримка.

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