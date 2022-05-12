Денег не будет: в сети распространяется фейк єПідтримки

Мошенники решили нажиться на государственной услуге єПідтримка.

Злоумышленники распространяют в сети фейковый чат-бот єПідтримка со ссылкой на ЦПД. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждают граждан: это новая уловка мошенников.

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"ВНИМАНИЕ! Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъясняет, по каким направлениям, согласно решению Правительства, вынужденные переселенцы могут получить государственную помощь", - сказано в тексте преступников.

Сообщение сопровождает ссылка на поддельный чат-бот в telegram, который перенаправляет на недействительную страницу ПриватБанка.

Центр противодействия дезинформации по своим официальным каналам неоднократно предупреждал украинцев о том, что ЦПД никогда не ссылался на чат-боты, наоборот подчеркивал, госвыплаты проходят через приложение "Дія".

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"В свою очередь "Дія" не имеет Telegram-ботов "Epitrumka_bot". Будьте осторожны! Доверяйте только проверенным источникам!", - резюмировали специалисты.

Напомним, ранее bigmir.net сообщал , что предприниматели могут получить 6500 гривен за трудоустройство переселенцев.

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