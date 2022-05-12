Билеты, банковские карточки и не только: Google анонсировала запуск приложения Wallet

Будущую новинку представили на мероприятии Google I/O 2022.

Google собирается выпустить многоцелевое новое мобильное приложение Wallet. Его пользователи смогут хранить билеты, посадочные талоны, банковские карточки и даже сертификаты о вакцинации. В планах компании также интегрировать в программу айди-карты и средства для доступов в отельные номера, сообщает tech.liga.

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Wallet должен заменить Google Pay, которое сохранят в качестве системы бесконтактных платежей.

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Ожидается, что Google Wallet заработает в 40 странах мирах в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали о благотворительных траншах от Google для Украины.

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