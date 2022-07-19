Google запускает Wallet в Украине: что это такое

Google Wallet должно заменить приложение Google Pay.

| Автор: Соколенко Виктория

Компания Google запустила приложение Wallet для пользователей операционной системы Android в 39 странах. В список входит и Украина. Об этом сообщает The Verge.

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Для большинства государств Wallet реализуется как обновление Google Pay. А, к примеру, в США и Сингапуре люди будут использовать и Google Pay, и Wallet. Pay останется способом отправки денег друзьям.

Карта масштабирования Google Wallet - фото Google

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что обладатели Wallet смогут хранить билеты, посадочные талоны, банковские карточки и даже сертификаты о вакцинации. В планах техногиганта также интегрировать в приложение айди-карты и средства для доступов в отельные номера.

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