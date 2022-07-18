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App Store требует удалить информацию об убитых оккупантах в приложении РКИН

На утро 18 июля армия РФ потеряла 38450 человек личного состава.
 |  Автор: Соколенко Виктория
App Store требует удалить информацию об убитых оккупантах в приложении РКИН
Убитый оккупант в харьковской области / EPA/UPG

Украинские ІТ-специалисты создали мобильное приложение РКИН (Русский корабль иди на**й). Одна из его функций – отслеживание потерь оккупантов в войне с нашей страной. Магазин App Store требует убрать из приложения эту информацию. Об этом передает Бабель.

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Среди прочего РКИН может присылать уведомления о воздушной тревоге и позволяет делать донаты на нужды ВСУ. Разработчики берут сведения об уничтоженных россиянах из сообщений Генерального штаба и других открытых официальных источников. В программе нет чувствительного контента, такого как фото трупов и прочего.

В App Store не согласны с позицией украинцев и требуют внести правки в ПО, иначе его удалят. Авторы приложения планируют продолжать переговоры с Apple.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что по состоянию на 19:00 17 июля Россия применила против Украины более трех тысяч крылатых ракет. 

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