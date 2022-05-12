Война в Украине: в России нашли способ обхода санкций

В РФ придумали санкционную лазейку, но она скоро захлопнется.

Ненавистники Илона Маска, корпорация Роскосмос, обходит международные санкции благодаря Газпромбанку. Финансовое учреждение пока мало пострадало от иностранных мер воздействия. Ограничения по работе банка были анонсированы лишь в отношении его руководителей, сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Роскосмос и другие монополисты страны-агрессора наращивают объемы международных платежей через Газпромбанк. Роскосмос разослал своим подчиненным документ "Об организации расчетов в условиях санкций". Он предусматривает:

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Перевод оплаты по контрактам в рубли и ограничение операций с иностранной валюте.

Минимизацию иностранной валюты на счетах банков, которые наказали санкциями.

Открытие счетов в несанкционных учреждениях РФ или в дочерних организациях за рубежом.

Отработку порядка инвестирования свободных денежных средств корпорации Роскосмос.

Напомним, ранее мы писали, что из РФ и РБ ушла программа TeamViewer.

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