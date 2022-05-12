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Война в Украине: в России нашли способ обхода санкций

В РФ придумали санкционную лазейку, но она скоро захлопнется.
Война в Украине: в России нашли способ обхода санкций
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Ненавистники Илона Маска, корпорация Роскосмос, обходит международные санкции благодаря Газпромбанку. Финансовое учреждение пока мало пострадало от иностранных мер воздействия. Ограничения по работе банка были анонсированы лишь в отношении его руководителей, сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Роскосмос и другие монополисты страны-агрессора наращивают объемы международных платежей через Газпромбанк. Роскосмос разослал своим подчиненным документ "Об организации расчетов в условиях санкций". Он предусматривает:

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  • Перевод оплаты по контрактам в рубли и ограничение операций с иностранной валюте.
  • Минимизацию иностранной валюты на счетах банков, которые наказали санкциями.
  • Открытие счетов в несанкционных учреждениях РФ или в дочерних организациях за рубежом.
  • Отработку порядка инвестирования свободных денежных средств корпорации Роскосмос.

Напомним, ранее мы писали, что из РФ и РБ ушла программа TeamViewer. 

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