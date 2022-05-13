Украинцам рекомендуют опасаться приложения NewProfilePic

Программу считают опасной из-за возможной охоты России за персональными данными людей.

Среди жителей Украины набирает популярность мобильное приложение NewProfilePic. Его фишка – превращение любой фотографии в рисунок. Специалисты определили опасные нюансы программы, сообщает dailymail.co.uk.

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NewProfilePic получило оценки более 44 тысяч пользователей в Google Play Store, а в App Store – около 20 тысяч.

Приложение собирает информацию об имени юзера, его адресе электронной почты, аккаунтах в социальных сетях. Кроме того следит за местоположением, деталями об устройстве, типами браузера, IP-адресами.

Заманчивую программу разработала компания Linerock Investments. Ее офис базируется в Москве, рядом с Министерством обороны РФ. Сайт также зарегистрирован в стране-агрессоре. В Linerock Investments называют себя конторой с Британских Виргинских островов. В Москве – один из их офисов. Они есть в Беларуси и Украине. Регистрацию домена в Российской Федерации в компании оправдывают бывшим адресом основателя компании. Также по словам разработчиков, фото с приложения размещаются на серверах Amazon AWS и Microsoft Azure, за пределами достижения Кремля.

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Но, несмотря на это, советник по глобальной кибербезопасности ESET Internet Security Джейк Мур отвечает следующее:

"Это приложение, вероятно, является способом фиксировать лица людей в высоком разрешении, и я бы поставил под сомнение любую программу, которая хочет получить такое количество данных. Особенно ту, которая базируется в другой стране. Независимо от того, где они базируются, я всегда буду осторожен, передавая конфиденциальные данные, поскольку после того, как они исчезнут, получить контроль над ними обратно практически невозможно", - сказал специалист.

Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, что связанные с ФСБ хакеры придумали кибератаку с темой оккупированного Херсона.

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