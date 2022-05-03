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Приложения, которые наживаются на нас – исследование

Слабая защита личных данных может навредить пользователям.
Приложения, которые наживаются на нас – исследование
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

29 мобильных приложений для психического здоровья имеют неподходящую политику конфиденциальности и могут извлекать выгоду из-за мыслей пользователей, пишет theverge.com.

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Издание ссылается на исследование команды Mozilla. Специалисты проанализировали 32 популярных программы. Большая часть из них собирает почти всю личную информацию. Благодаря этому третьи лица имеют стенограммы пользовательских чатов, сведения о настроении, возможных психологических расстройствах человека. Многие программы разрешают устанавливать ненадежные пароли, что несет угрозу учетным записям.

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Mozilla неоднократно обращалась к разработчикам за разъяснениями, но ответы дали всего лишь 3 компании.

Напомним, ранее мы писали о новой версии программы "Воздушная тревога". 

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