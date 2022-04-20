Украинское приложение от BetterMe попало в топ рейтинга Apple

BetterMe - личный оздоровительный план для достижения целей.

Один из продуктов украинского стартапа BetterMe попал в топ-3 приложений, которые имеют большое количество активных пользователей в месяц. Об этом пишет DOU со ссылкой на отчет The Success of Third-Party Apps on the App Store.

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Речь идет о программе BetterMe: Health Coaching. Ее задача – помощь в поддержке физического здоровья. В расчет приняли только пользователей iPhone. Ежемесячно тренируются с BetterMe 4 миллиона человек. Этот показатель обгоняет на 1 миллион юзеров Nike Training Club.

Ранее стало известно, что украинцам предоставлен бесплатный доступ к BetterMe: Health Coaching. Приложение получило обновление в виде разминки для детей дошкольного возраста и школьников. В целом, также доступны разновидности тренировок с фитнессом, танцами, прогулками, йогой и боксом.

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"BetterMe: Health Coaching предлагает программы питания с возможностью выбирать тип диеты и так далее", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Дію вернули водительское удостоверение и техпаспорт.