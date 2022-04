Украинское приложение от BetterMe попало в топ рейтинга Apple

Один из продуктов украинского стартапа BetterMe попал в топ-3 приложений, которые имеют большое количество активных пользователей в месяц. Об этом пишет DOU со ссылкой на отчет The Success of Third-Party Apps on the App Store.

