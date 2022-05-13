Новая опасная рассылка: украинцам пишут об акции мести в Херсоне

Связанные с ФСБ хакеры придумали кибератаку с темой оккупированного Херсона.

Преступная группировка UAC-0010 (Armageddon) рассылает письма с вредоносным ПО. В теме месседжа указано "О проведении акции мести в Херсоне, сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

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По сведениям специалистов, в письмах содержится вложение с файлом "План Херсон.htm". Он создает на компьютере жертвы архив "Herson.rar" с ярлыком под названием "План подхода и закладки взрывчатки на объектах критической инфраструктуры Херсона.lnk". Этот файл после открытия начинает загрузку и запуск программы GammaLoad.PS1_v2, которая делает снимки экрана и отправляет его на сервер.

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"Хакерская группировка UAC-0010 (Armageddon) – среди тех, кто с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину активно атакует критическую информационную инфраструктуру нашей страны. Во время кибератак хакеры используют болезненные для украинцев темы. Также отмечены случаи кибератак этой группы против стран ЕС", - говорят в Госспецсвязи.

Напомним, ранее bigmir.net информировал о том, что лояльные к кровавым действиям России хакеры могут своими действиями спровоцировать гуманитарную катастрофу в Украине.

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