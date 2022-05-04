Необъяснимый острый гепатит спровоцировал первую смерть

Гепатит неизвестного происхождения фиксируют у детей во всем мире.

В Газе, крупнейшем по населению городе в составе Палестинской национальной администрации, из-за заражения острым гепатитом необъяснимого происхождения умер ребенок, пишет Jerusalem Post.

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Специалисты ведут постоянные исследования. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, зафиксировали 9 детей с острым гепатитом в Алабаме. У некоторых из них были положительные тесты на аденовирус типа 41. С ним связывают частые случаи гастроэнтерита. Обычно такой подвид не считают причиной гепатита у здоровых детей. Из следственной цепочки исключили гепатиты А, В и С, коронавирус, аутоиммунный гепатит и болезнь Вильсона.

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Кроме Израиля об остром гепатите заявили Висконсин, Делавэр, Джорджия, Иллинойс, Луизиана, Нью-Йорк, Северная Каролина и Теннесси. В целом, Всемирная организация здоровья заявляет о не менее 228 вероятных случаях в 20 странах. Более 50 фактов находятся на стадии изучения.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что человек впервые заразился вирусом птичьего гриппа H3N8

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