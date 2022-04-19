Почта
 

Вышки "Киевстара" захвачены: оккупанты установили свою связь в Херсонской области

В ситуации разбирается прокуратура.
Вышки "Киевстара" захвачены: оккупанты установили свою связь в Херсонской области
Иллюстративное изображение / EPA

Войска Российской Федерации взяли под свой контроль вышки и офисные помещения крупнейшего украинского мобильного оператора - "Киевстара".  Об этом сообщает прокуратура Херсонской области.

Данный факт задокументирован. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. Досудебное расследование продолжается. 

Читайте также: "Сдаем оккупантов": Минцифры запустили в Telegram чат бот єВорог

В то же время, журналисты пишут, что местные жители жалуются на качество связи. И среди списка мобильных операторов появилась графа с цифрами «255 99». Такую идентификацию связывают с оператором «Лугаком», который замечен на территории так называемой ЛНР.  

Напомним, ранее "Киевстар", "lifecell" и "Vodafone" объединились для проекта «Национальный роуминг».  Он позволяет абонентам переключаться на сеть другого оператора. Для этого необходимо: 

Читайте также: Заблокирован номер Лайф, МТС или Киевстар: Что делать

•  Отключить автовыбор сети. На Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор. На iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.
•  Найти и выбрать доступную сеть: "Киевстар", "lifecell" или "Vodafone".
•   Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
•  Проверить возможность исходящего звонка, SMS.

Напомним, ранее мы писали: Бойцы ВСУ вернули девочке телефон, отобранный оккупантами.  

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK