Вышки "Киевстара" захвачены: оккупанты установили свою связь в Херсонской области

В ситуации разбирается прокуратура.

Войска Российской Федерации взяли под свой контроль вышки и офисные помещения крупнейшего украинского мобильного оператора - "Киевстара". Об этом сообщает прокуратура Херсонской области.



Данный факт задокументирован. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. Досудебное расследование продолжается.

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В то же время, журналисты пишут, что местные жители жалуются на качество связи. И среди списка мобильных операторов появилась графа с цифрами «255 99». Такую идентификацию связывают с оператором «Лугаком», который замечен на территории так называемой ЛНР.

Напомним, ранее "Киевстар", "lifecell" и "Vodafone" объединились для проекта «Национальный роуминг». Он позволяет абонентам переключаться на сеть другого оператора. Для этого необходимо:

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• Отключить автовыбор сети. На Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор. На iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

• Найти и выбрать доступную сеть: "Киевстар", "lifecell" или "Vodafone".

• Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

• Проверить возможность исходящего звонка, SMS.

Напомним, ранее мы писали: Бойцы ВСУ вернули девочке телефон, отобранный оккупантами.