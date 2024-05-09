Во время одной из сильных болезней людям зря давали антибиотики

Меры по ликвидации данной проблемы должны принять лидеры на сентябрьской встрече ООН.

| Автор: Соколенко Виктория

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, пандемия коронавируса привела к избыточному применению антибиотиков, что может увеличить уровень антимикробной резистентности. Около 81% пациентов с тяжелыми или критическими формами коронавируса были лечены антибактериальными препаратами.

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Из-за бактериальных инфекций антибиотики потребовались 8% госпитализированных пациентов, а примерно 75% пациентов получали антибиотики профилактически. Когда требуется применение антибиотиков, их преимущества обычно превышают риски, связанные с возможными побочными эффектами или развитием резистентности к ним.

Применение антибиотиков в случаях, когда они не требуются, не только бесполезно, но и способствует распространению резистентности к антибактериальным препаратам. Врачи отмечают, что антибиотики не улучшают результаты лечения у пациентов с коронавирусной инфекцией, а скорее ухудшают их.

Напомним, ранее мы писали о том, что одну из вакцин от коронавируса отзывают.

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