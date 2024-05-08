По всему миру: одну из вакцин от коронавируса отзывают

"Сейчас существует избыток доступных новых вакцин".

| Автор: Соколенко Виктория

Во вторник AstraZeneca объявила о запуске процесса отзыва своей вакцины против COVID-19 по всему миру. Согласно информации от Reuters, компания также заявила, что будет продолжать отзывать лицензии на продажу вакцины Vaxzevria в Европе.

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Причиной таких действий официально называется снижение спроса. Заявлено, что прекращено производство и поставка вакцины, так как ее заменили обновленные препараты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в AstraZeneca впервые признали, что вакцина от коронавируса может вызвать тромбоз.

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