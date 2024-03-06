Немец сделал себе 217 прививок от коронавируса

Он покупал препараты и заказывал их с доставкой на дом в течение 29 месяцев.

| Автор: Соколенко Виктория

В Германии 62-летний мужчина, вопреки всем медицинским постулатам, вакцинировался от коронавируса 217 раз. Об этом сообщает The Lancet Infectious Diseases.

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Ученые из университета Эрлангена-Нюрнберга говорят, что энтузиаст не пострадал. Ему предложили пройти анализы, а именно сдать образцы крови и слюны. Исследователи боялись, что гиперстимуляция иммунной системы повторными дозами препарата могла истощить некоторые клетки. Ничего сверхъестественного не нашли.

Доказательства того, что немец получил, как минимум, 130 прививок, собрал прокурор Магдебурга. Было начато расследование по факту мошенничества. Но никаких уголовных обвинений никто не выдвинул.

Напомним, ранее мы писали о том, что для прививок от коронавируса не будут брать иголки.

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