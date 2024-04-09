Продумала, как все будет: 28-летняя девушка закончит жизнь эвтаназией

Девушка страдает аутизмом, депрессией и граничным расстройством личности.

| Автор: Соколенко Виктория

28-летняя Зорая тер Бик из небольшой деревни в Нидерландах собирается в мае покончить с жизнью с помощью эвтаназии. Девушка когда-то мечтала стать психиатром, но не смогла закончить колледж. Об этом сообщает The Free Post.

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Несмотря на то, что Зорая живет с 40-летним парнем и двумя котами, она устала от жизни. Психиатр сказал ей, что "Мы больше ничего не можем для вас сделать. Лучше уж никогда не станет".

Фото - The Free Post

Девушка хочет кремирование, чтобы ее любимый не убирал могилу. Эвтаназия пройдет на диване, врач сначала даст успокоительное. А потом препарат, который остановит сердце.

"Врач действительно не спешит. Это не так, что он заходит и говорит: "Ложись, пожалуйста!" В основном это сначала чашка кофе, чтобы успокоить нервы и создать мягкую атмосферу. Затем он спрашивает, готова ли я. Я занимаю свое место на кушетке, он еще раз спросит, уверена ли я, и начнет процедуру, пожелав мне счастливого пути, или, в моем случае, хорошего сна, потому что я ненавижу, когда мне говорят: "Счастливого пути", - прокомментировала Зорая тер Бик.

Нидерланды стали первой страной в мире, которая легализировала ассистированное самоубийство. В 2022 году тут было 8720 случаев эвтаназии. Это 5% от всех смертей.

Напомним, ранее мы писали о том, что смертность от одного из видов рака может возрасти.

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