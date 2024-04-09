- Горячие темы:
- Все для фронта - все про оружие и технику
Продумала, как все будет: 28-летняя девушка закончит жизнь эвтаназией
28-летняя Зорая тер Бик из небольшой деревни в Нидерландах собирается в мае покончить с жизнью с помощью эвтаназии. Девушка когда-то мечтала стать психиатром, но не смогла закончить колледж. Об этом сообщает The Free Post.
Читайте также: Редкая болезнь: женщина с одной полноценной грудью стала моделью
Несмотря на то, что Зорая живет с 40-летним парнем и двумя котами, она устала от жизни. Психиатр сказал ей, что "Мы больше ничего не можем для вас сделать. Лучше уж никогда не станет".
Девушка хочет кремирование, чтобы ее любимый не убирал могилу. Эвтаназия пройдет на диване, врач сначала даст успокоительное. А потом препарат, который остановит сердце.
"Врач действительно не спешит. Это не так, что он заходит и говорит: "Ложись, пожалуйста!" В основном это сначала чашка кофе, чтобы успокоить нервы и создать мягкую атмосферу. Затем он спрашивает, готова ли я. Я занимаю свое место на кушетке, он еще раз спросит, уверена ли я, и начнет процедуру, пожелав мне счастливого пути, или, в моем случае, хорошего сна, потому что я ненавижу, когда мне говорят: "Счастливого пути", - прокомментировала Зорая тер Бик.
Нидерланды стали первой страной в мире, которая легализировала ассистированное самоубийство. В 2022 году тут было 8720 случаев эвтаназии. Это 5% от всех смертей.
Напомним, ранее мы писали о том, что смертность от одного из видов рака может возрасти.
Читайте также: ВИЧ из клеток можно "вырезать"
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.